Правительство Японии выставит на продажу более 200 тыс. тонн риса из госзапасов

// The Jiji Press, Ltd.

CentralAsia (CA) - Правительство Японии приняло решение реализовать до 210 000 тонн запасов риса, поскольку цены на рис остаются высокими после поступления на рынок нового урожая 2024 года.

Этот шаг направлен на устранение проблем в распределении, которые мешают закупкам риса основными покупателями риса у фермеров. Это будет первый выпуск запасенного риса с целью облегчения распределения.

Минсельхоз Японии рассматривает возможность продажи риса покупателям через аукцион при условии, что оно выкупит тот же сорт и количество риса в течение года.

В прошлом выдача запасов риса ограничивалась случаями неурожая и крупных катастроф. Но в январе министерство пересмотрело свои рекомендации, чтобы выдать рис для обеспечения бесперебойного распределения.

Это может привести к стабилизации цен, считают в Минсельхозе.