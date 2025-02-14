Песков отверг обвинения Зеленского в ударе БПЛА по Чернобыльской АЭС

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления украинского президента Владимира Зеленского о попадании российского беспилотника по Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).

Он назвал обвинение Москвы в ударах по энергетическому объекту «очередной подтасовкой», пишет РИА Новости.

«По поводу Чернобыля я не располагаю точной информацией. Знаю одно: не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности», - сказал Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский заявил, что ночью российский беспилотник атаковал защитный саркофаг, изолирующий аварийный энергоблок ЧАЭС. В МАГАТЭ сообщали, что около 01:50 в ночь на 14 февраля сотрудники агентства услышали взрыв в стороне защитной оболочки, которая изолирует разрушенный в результате аварии 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС. По сведениям агентства, за взрывом последовал пожар.