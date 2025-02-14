Чилиец снял на видео, как горбатый кит проглотил и выплюнул его 24-летнего сына
- Азия и мир, происшествия
- 18:00, 14 февраля 2025
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CentralAsia (CA) - 24-летний каякер Адриан Симанкас угодил в пасть горбатого кита в Магеллановом проливе около региона Патагония
Чилийца проглотил кит и через несколько секунд выплюнул.
Отец Адриана, Делл Симанкас, запечатлел этот момент на видео. После они благополучно вернулись на берег.
Инцидент произошел 8 февраля, кадры нападения завирусились в Сети.
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