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Чилиец снял на видео, как горбатый кит проглотил и выплюнул его 24-летнего сына

CentralAsia (CA) -  24-летний каякер Адриан Симанкас угодил в пасть горбатого кита в Магеллановом проливе около региона Патагония

Чилийца проглотил кит и через несколько секунд выплюнул.

Отец Адриана, Делл Симанкас, запечатлел этот момент на видео. После они благополучно вернулись на берег.

Инцидент произошел 8 февраля, кадры нападения завирусились в Сети.

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