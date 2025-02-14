Вице-президент США Вэнс пригрозил отправить на Украину войска США, если переговоры сорвутся

CentralAsia (CA) - Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал газете The Wall Street Journal о возможных шагах Вашингтона, если Россия откажется урегулировать конфликт с Украиной. Он не исключил введения новых санкций и даже отправки американских военных на Украину.

«Существуют экономические инструменты воздействия, есть, конечно, и военные инструменты воздействия»,— сказал он. При этом вопросы гарантий безопасности Украины и пересмотр ее границ станут предметами обсуждения на грядущих переговорах.

По словам вице-президента, власти США намерены убедить президента Владимира Путина в том, что Россия может добиться большего за столом переговоров, чем на поле боя. Джей Ди Вэнс также заявил, что в случае успешных мирных переговоров в отношениях двух государств может наступить перезагрузка.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил новизну позиции вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он отметил, что раньше таких формулировок не было и российские власти надеются получить дополнительные разъяснения.