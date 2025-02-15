У Монголии есть потенциал стать разработчиком искусственного интеллекта, — Заместитель премьер-министра Монголии

CentralAsia (MNG) -

Правительство Монголии разрабатывает национальную стратегию по искусственному интеллекту и большим данным

13 февраля 2025 года состоялась конференция «Национальная стратегия по большим данным и искусственному интеллекту», в рамках которой состоялись публичные обсуждения по разработке национальной стратегии.

Министерство цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии и Программа развития ООН совместно оценили готовность искусственного интеллекта и работают вместе над разработкой национальной стратегии на основе предложений и мнений государственного и частного секторов, ученых Монгольской академии наук, преподавателей университетов и молодых монголов, работающих в этой области за рубежом. Стратегия направлена ​​на то, чтобы сделать горнодобывающую промышленность и энергетику ключевыми секторами для развития искусственного интеллекта в Монголии и использовать преимущества страны в этих секторах.

В частности, уникальный климат Монголии создает идеальную среду для работы энергоэффективных центров обработки данных, сочетая богатые запасы угля и возобновляемые источники энергии. Поэтому эта стратегия направлена ​​на то, чтобы сделать Монголию привлекательным местом для инвестиций в область инфраструктуры искусственного интеллекта со всего мира. Искусственный интеллект (ИИ) стал крупнейшим полем для конкуренции между странами. Кроме того, при значительном повышении производительности ИИ позволяет странам производить новые продукты и услуги, включающие передовые технологии.

Согласно исследованиям, только ИИ принесет мировой экономике к 2030 году около 25,6 триллионов долларов США. ИИ, используемый не только в секторе экономики, но и в таких ключевых секторах, как оборона, образование и здравоохранение, считается жизненно важным фактором безопасности, социального и экономического развития страны. Поэтому страны по всему миру разрабатывают свои стратегии в области ИИ. В 2017 году Канада стала первой страной, разработавшей национальную стратегию в области ИИ, а сегодня национальные стратегии в области ИИ имеют 75 стран по всему миру.

Министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии Баатархуу Цэнд сказал: «В настоящее время Монголия является страной-потребителем в том, что касается искусственного интеллекта. Чтобы перейти в страну-разработчика ИИ, нам необходимо определить, какие сектора требуют больших инвестиций и, соответственно, какую политику и решения должно принять правительство Монголии. Эта дискуссия была организована для обмена мнениями о сотрудничестве государственного и частного секторов по этому вопросу. Искусственный интеллект стал ДНК цифровой трансформации в современную эпоху. Цифровая трансформация — это главный столп прогресса и развития. Правительство обладает огромным объемом данных. Крайне важно открыть эти большие данные для частного сектора и научно-исследовательских институтов, специализирующихся на искусственном интеллекте. Технологии, которые мы используем, потребляют значительное количество энергии. Поэтому мы инициируем создание IT HUB на основе искусственного интеллекта. Кроме того, проводится технико-экономическое обоснование для создания Центра обработки данных совместно с Национальным советом по искусственному интеллекту. Кроме того, специалисты по ИИ имеют решающее значение. Таким образом, мы планируем запустить оплачиваемую программу стажировок для специалистов, проводящих исследования в этой области, в сотрудничестве с Монгольской академией наук, университетами и частным сектором. Кроме того, правительство должно гарантировать, что эти инициативы не будут чрезмерно ограничены многочисленными законами и нормативными актами. Частный сектор, занимающийся исследованиями в области искусственного интеллекта, также получит специальные налоговые льготы».

Постоянный представитель ПРООН в Монголии Матильда Димовска заявила: «Важно, чтобы правительство Монголии организовало конференцию для определения своей стратегии в области искусственного интеллекта. Частный сектор должен взять на себя ведущую роль в реализации этой стратегии. В ходе наших текущих исследований мы стремимся определить, какие секторы в Монголии требуют наибольшего использования искусственного интеллекта. Однако исследование еще не завершено. Для цифровой трансформации крайне важно собрать огромное количество высококачественных данных. Необходимо создание зеленой инфраструктуры и улучшение человеческих ресурсов. Наличие достаточной рабочей силы, квалифицированной в области искусственного интеллекта, имеет решающее значение.

Кроме того, создание благоприятной правовой среды для развития ИИ имеет решающее значение. При продвижении искусственного интеллекта Монголия должна разработать собственные финансовые схемы и политику».

Заместитель премьер-министра Монголии Амарсайхан Сайнбуян подчеркнул: «Мир переходит в эпоху искусственного интеллекта, больших данных и цифрового развития. Этот технологический прогресс стал революцией, которая меняет экономическую структуру, систему управления, национальную безопасность, человеческое развитие и еще больше меняет баланс сил в мире, а также оказывает всестороннее влияние на глобальный мир и стабильность. В настоящее время правительство Монголии сталкивается с острой необходимостью разработки национальной стратегии в области искусственного интеллекта и поддержки инвестиций в исследования и разработки. Национальная стратегия должна быть направлена ​​на правильное использование новейших технологических достижений по всей стране, создание больших данных в каждом секторе и согласование цифрового перехода с политикой экономического роста, социального развития и устойчивого развития. У Монголии есть потенциал стать разработчиком искусственного интеллекта. У нас есть возможности создать центр инноваций в области искусственного интеллекта, привлечь инвестиции и разработать экосистему стартапов. Оценка рисков кибербезопасности Монголии будет представлена ​​общественности 19 февраля 2025 года».

источник: MiddleAsianNews

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