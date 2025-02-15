Зеленский отказался подписывать соглашение с США по полезным ископаемым

CentralAsia (CA) -

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать в Мюнхене соглашение с США, которое предполагало, что Соединенные Штаты получат половину всех запасов полезных ископаемых Украины, сообщил 14 февраля журналист The Washington Post Джош Рогин.

«Несколько конгрессменов здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация конгресса США вручила Зеленскому бумагу, которую они хотели, чтобы он подписал, и которая предоставляла бы США права на 50% будущих запасов полезных ископаемых Украины. Зеленский вежливо отказался это подписывать», - написал он.

Reuters пишет, что Зеленский в ходе встречи с группой американских сенаторов в Мюнхене выразил обеспокоенность по поводу соглашения, подготовленного США.

Зеленский заявил, что Украина сделает свое предложение, которое будет основываться на украинской конституции. Представители Киева 14 февраля передали США свои предложения по двустороннему соглашению по полезным ископаемым, отмечает агентство.