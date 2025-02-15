В результате удара беспилотником по саркофагу Чернобыльской АЭС поврежден внешний слой изоляционного сооружения, - МАГАТЭ

Пожар на территории Чернобыльской АЭС после атаки беспилотника 14 февраля 2025 года. // МАГАТЭ

CentralAsia (CA) - Ночью 14 февраля в результате удара беспилотника произошел пожар в здании, в котором находятся остатки реактора, разрушенного в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси назвал это «крайне тревожным инцидентом», свидетельствующим о рисках, которые военный конфликт представляет для ядерной безопасности.

Команда МАГАТЭ, работающая на ЧАЭС, услышала взрыв в 01:50 по местному времени, за этим последовало возгорание. Огонь и дым были видны из общежития сотрудников агентства. От властей Украины поступила информация о том, что беспилотник ударил по так называемому саркофагу Чернобыльской станции – защитному сооружению, построенному для изоляции четвертого блока и предотвращения радиоактивных выбросов из него.

Сотрудники пожарной охраны прибыли на место происшествия в течение нескольких минут и потушили пожар.

Команда МАГАТЭ сообщила о повреждении внешнего слоя изоляционного сооружения. По данным властей Украины, сейчас проводится проверка состояния внутренней облицовки. Уровень радиации внутри и снаружи здания остается нормальным и стабильным, сообщили команде МАГАТЭ. Сообщений о жертвах не поступало.

«Нет места для самоуспокоения, и МАГАТЭ остается в состоянии повышенной готовности», – сказал Гросси. Он призвал к максимальной сдержанности в том, что касается боевых действий рядом с ядерными объектами Украины.

После отмены на этой неделе запланированной ротации персонала МАГАТЭ, базирующегося на Запорожской АЭС, Гросси заявил, что находится в контакте с обеими сторонами, пытаясь обеспечить условия для безопасной смены команд агентства. МАГАТЭ присутствует на ЗАЭС с сентября 2022 года и проводит мониторинг ситуации в сфере ядерной безопасности.