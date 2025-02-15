В январе 2025 года зафиксированы рекордные глобальные температуры, несмотря на Ла-Нинья

CentralAsia (CA) - Рекордная жара произошла, несмотря на возникновение явления Ла-Нинья, которое обычно имеет временный охлаждающий эффект. Было теплее, чем в январе 2024 года, когда наблюдалось согревающее явление Эль-Ниньо, пишет Всемирная метеорологическая организация.

По данным Службы по изменению климата Copernicus (C3S), внедренной Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды, январь 2025 года был на 1,75 °C выше доиндустриального уровня. В нем говорится, что это был 18-й месяц за последние девятнадцать месяцев, в течение которого глобальная средняя температура приземного воздуха была более чем на 1,5 °C выше доиндустриального уровня.

Наборы данных, отличные от ERA5, могут не подтвердить это из-за относительно небольших температурных пределов. Несмотря на небольшие различия в наборах данных, все они показывают, что была длительная полоса рекордных температур.

2024 год стал самым теплым годом за всю историю наблюдений, вероятно, впервые временно достигнув отметки 1,5 °C, согласно консолидированному глобальному анализу ВМО шести международных наборов данных. Один год выше 1,5 °C не означает, что мы не достигли долгосрочных температурных целей Парижского соглашения, которые измеряются на протяжении десятилетий, а не отдельного года.

Однако важно признать, что каждая доля градуса потепления имеет значение.

Последние десять лет были десятью самыми теплыми за всю историю наблюдений.

Температурные колебания неравномерны. Температура января 2025 года была выше среднего уровня на большей части земного шара, но намного ниже среднего уровня в Соединенных Штатах, Гренландии и на Дальнем Востоке России. Протяженность арктического морского льда в январе была самой низкой за всю историю наблюдений, согласно C3S, и второй самой низкой по данным NOAA.

Новый мировой рекорд января особенно примечателен тем, что произошел во время эпизода Ла-Нинья. По данным Центра прогнозирования климата NOAA, условия Ла-Нинья возникли в декабре 2024 года и, как ожидается, сохранятся в течение февраля-апреля 2025 года.

Температура поверхности моря была выше среднего уровня в большинстве районов, в то время как большая часть центральной и восточной тропической части Тихого океана была ниже среднего уровня (соответствует Ла-Нинья), как и части юго-восточной части Тихого океана, западной части Северной Атлантики и северо-западной части Индийского океана. Глобальные температуры поверхности моря стали вторыми по величине за месяц после января 2024 года.

Осадки

Области с более сухими, чем в среднем, условиями охватывали большую часть смежных территорий США, простирающихся на юг до Мексики и частей Центральной Америки. Другие области с осадками ниже среднего включали юго-восточную Европу через юго-западную и центральную Азию, а также части юго-восточной Азии и российского Дальнего Востока и большую часть Австралии.

Напротив, области с более влажными, чем в среднем, январскими условиями простирались от частей Западной Европы до северо-восточной Европы через северо-западные и центральные районы Азии в восточный Китай и юго-восточные районы России.

В январе на юге Бразилии произошло несколько сильных ливней, что привело к наводнениям, оползням и масштабным разрушениям. В центральной части острова Ява, Индонезия, проливные дожди привели к выходу рек из берегов, наводнениям и оползням, что привело к сообщениям о более чем десятке смертельных случаев.

В январе по всему миру произошло пять названных штормов, что ниже среднего показателя в семь. Три названных шторма образовались в юго-западной части Индийского океана, наиболее разрушительным из которых стал интенсивный тропический циклон Дикеледи, который обрушился на Мадагаскар и Мозамбик, принеся в пострадавшие регионы сильные ветры и проливные дожди.