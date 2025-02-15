В WhatsApp нашли уязвимость, из-за которой телефон можно заразить шпионской программой

CentralAsia (CA) - В системе безопасности мессенджера WhatsApp выявлена «серьезная проблема», которая позволяет автоматически устанавливать шпионскую программу на телефон без участия пользователя, сообщает управление российского МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Вредоносное ПО Graphite проникало в телефоны через зараженные PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты. Для заражения не требовалось, чтобы пользователь открывал файл или переходил по ссылкам, установка трояна происходила автоматически», - говорится в сообщении.