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Вице-президент США Вэнс обвинил The Wall Street Journal в искажении его слов по поводу отправки войск США в Украину в случае провала переговоров с Москвой
Предыстория: Вице-президент США Вэнс пригрозил отправить на Украину войска США, если переговоры сорвутся

CentralAsia (CA) -  Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что газета The Wall Street Journal исказила его слова.

Ранее в интервью Вэнс допустил отправку американских войск в Украину в случае, если президент РФ Владимир Путин не согласится на мирный договор.

«Президент Трамп - величайший специалист по заключению сделок, и он принесет мир в регион, прекратив войну в Украине. Как мы всегда говорили, американские войска никогда не должны подвергаться опасности там, где это не способствует американским интересам и безопасности. Эта война идет между Россией и Украиной.

То, что WSJ исказила мои слова так, как они это сделали для этой статьи, абсурдно, но неудивительно, учитывая, что они годами добивались того, чтобы больше американских сыновей и дочерей в военной форме без необходимости отправлялись за границу», - написал он.

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