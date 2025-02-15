Папа Франциск госпитализирован для лечения бронхита

CentralAsia (CA) - Папа Римский Франциск госпитализирован, чтобы пройти обследование и лечение от бронхита, сообщили в Ватикане.

У 88-летнего понтифика была диагностирована болезнь, но он продолжал проводить закрытые аудиенции в своей ватиканской резиденции доме Святой Марфы.

СМИ пишут, что Папа, которому в молодости удалили часть легкого, в последние месяцы страдал от проблем со здоровьем, включая продолжительные приступы бронхита. В декабре он повредил подбородок при падении, а в прошлом месяце, упав, ушиб правую руку.

Франциск помещен в римскую больницу Джемелли, где в июне 2023 года ему была сделана операция по удалению рубцовой ткани кишечника и устранению грыжи в брюшной стенке.

В заявлении Ватикана говорится, что он отправился в больницу после выполнения своих утренних обязательств в пятницу, в том числе после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

О продолжительности госпитализации Франциска ничего не сообщается.

В субботу Папа планировал встретиться с художниками в рамках специального мероприятия Юбилейного года и провести мессу в воскресенье.

Франциск заявил, что не намерен покидать папский престол, написав в автобиографии Spera (в переводе с итальянского - Надейся), что не рассматривал такую возможность даже после серьезной операции на кишечнике в 2021 году.