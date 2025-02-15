Украине будет очень трудно выжить без военной поддержки США, - Зеленский

CentralAsia (CA) - Украине будет «очень, очень, очень трудно» выжить без военной поддержки США как сейчас, так и после войны, заявил президент Украины Владимир в интервью телеканалу NBC News.

«Вероятно, это будет очень, очень, очень сложно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, это очень важно, критически важно», - добавил он.

Вчера Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Он сообщил, что встретился с Вэнсом и сопровождающей его делегацией в Мюнхене (Германия), где он находился в рамках 61-й Мюнхенской конференции по безопасности. Он также провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио и специальным представителем президента США Дональда Трампа по Украине и России Китом Келлогом.

Отметив, что они сосредоточились на важных вопросах, Зеленский отметил, что ожидает визита Келлога в Киев.

«Наши команды продолжат работу над документом», - написал он.

При этом СМИ пишут, что Зеленский отказался подписывать соглашение с США по полезным ископаемым.