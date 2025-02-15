Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

// Кремль

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин 14 февраля провёл по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, пишет пресс-служба Кремля.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

С докладом выступил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

«Мы приближаемся к весне неизбежно. Весной, а затем и летом у нас, как известно, проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Это и паводки, и пожары – всё, к сожалению, неизбежно. Но для того, чтобы минимизировать ущерб и для граждан, и для экономики, нужно заранее об этом подумать и подготовиться к этим событиям», - сказал Путин.