Циклон обрушится на Казахстан в эти выходные: ожидаются шквалистый ветер и дожди
- Казахстан, погода
- 12:55, 15 февраля 2025
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- Обновлено: 13:14, 15 февраля 2025 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - Жители Казахстана начинают ощущать приближение весны – морозная погода быстро сменяется осадками и ветром.
Как пишет Казгидромет, после короткой передышки на территорию РК начинает смещаться очередной циклон.
Он принесет с собой осадки в виде дождя и снега, и даже на севере 17 февраля в дневные часы ожидается переход температуры в плюсовые значения. Однако циклон принесет не только осадки и повышение температуры, но шквалистое усиление ветра порывами до 23-28 м/с, которое ожидается 16 февраля в Актюбинской и Костанайской областях, а 17 февраля уже и в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях.
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