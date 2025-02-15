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Циклон обрушится на Казахстан в эти выходные: ожидаются шквалистый ветер и дожди
// Сгенерированное фото

CentralAsia (KZ) -  Жители Казахстана начинают ощущать приближение весны – морозная погода быстро сменяется осадками и ветром.

Как пишет Казгидромет, после короткой передышки на территорию РК начинает смещаться очередной циклон.

Он принесет с собой осадки в виде дождя и снега, и даже на севере 17 февраля в дневные часы ожидается переход температуры в плюсовые значения. Однако циклон принесет не только осадки и повышение температуры, но шквалистое усиление ветра порывами до 23-28 м/с, которое ожидается 16 февраля в Актюбинской и Костанайской областях, а 17 февраля уже и в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях.

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