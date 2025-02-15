Украинские дроны атаковали четыре российских региона

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CentralAsia (CA) - Украинские дроны атаковали четыре российских региона.

Как пишет Министерство обороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов:

- 17 БпЛА – над территорией Волгоградской области,

- 12 БпЛА – над территорией Калужской области,

- девять БпЛА – над территорией Ростовской области,

- два БпЛА – над территорией Саратовской области.

Росавиация утром 15 февраля сообщила, что для обепечения безопасности полетов были закрыты аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. К 08:45 по московскому времени все аэропорты возобновили работу. Во время действия ограничений два самолета приземлились на запасных аэродромах.