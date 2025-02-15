- Азия и мир, политика
- 13:20, 15 февраля 2025
- Просмотров: 6498
CentralAsia (CA) - Украинские дроны атаковали четыре российских региона.
Как пишет Министерство обороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов:
- 17 БпЛА – над территорией Волгоградской области,
- 12 БпЛА – над территорией Калужской области,
- девять БпЛА – над территорией Ростовской области,
- два БпЛА – над территорией Саратовской области.
Росавиация утром 15 февраля сообщила, что для обепечения безопасности полетов были закрыты аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. К 08:45 по московскому времени все аэропорты возобновили работу. Во время действия ограничений два самолета приземлились на запасных аэродромах.