Под лондонским офисом обнаружили необычную римскую базилику

CentralAsia (CA) - Археологи сделали необычное открытие под офисным зданием в Лондоне: остатки первой римской базилики.

Как пишет Euronews, в массивной двухэтажной базилике должностные лица принимали ключевые политические и юридические решения.

Это открытие называют одной из самых значительных археологических находок в британской столице за последние годы.

Находке почти 2000 лет, базилика была построена в 70-х - начале 80-х годов нашей эры и была частью римского форума — административного и социального центра Лондиниума.

«Значение этого места заключается в том, что римская базилика действительно была коммерческим, социальным и экономическим центром Лондона», - объясняет Эндрю Хендерсон-Шварц, глава отдела по связям с общественностью в MOLA (Музее археологии Лондона), в беседе с Euronews Culture.

Именно здесь принимаются важные бизнес-решения и заключаются крупные деловые сделки. Это место, куда вы могли бы пойти, чтобы разрешить споры с мировым судьей. Именно здесь обсуждались решения, которые могли повлиять на изменения, происходившие как в римском Лондоне, так и во всей римской Британии.

На данный момент обнаружены удивительно неповрежденные фундаменты двухэтажного здания размером почти с олимпийский бассейн.

Построенное между 78 и 84 гг. н. э., оно было возведено всего через несколько десятилетий после вторжения римских войск в Британию и примерно через 20 лет после разрушения Лондиниума войсками кельтской королевы-воительницы Боудикки.

Помимо стен, в ходе раскопок было обнаружено несколько артефактов, в том числе черепица с клеймом чиновника из древнего города.

Застройщик, компания Hertshten Properties, которая владеет участком и имеет разрешение на строительство новой офисной башни, обязался включить древние останки в проект здания и показать их в общественном центре для посетителей.

Предполагается, что экспозиция будет иметь стеклянный пол, позволяющий посетителям видеть стены базилики снизу, а также будет включать в себя пространство для продуктовых киосков и рынков.

В ходе дальнейших раскопок археологи надеются ответить на несколько вопросов, например, почему первоначальный форум использовался всего 20 лет, а затем был заменен на гораздо более крупный, который продолжал служить городу вплоть до краха римского владычества три века спустя.