Местами снег и дождь — прогноз погоды на 16 февраля по Узбекистану

- Узбекистан, погода
- 15:56, 15 февраля 2025
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CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогнозы погоды на период с 20 час. 15 февраля до 20 час. 16 февраля.
ГОРОД ТАШКЕНТ
Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с.
Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман.
Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, ночью местами осадки (дождь, снег). Днем без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.
ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман.
Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, ночью местами осадки (дождь, снег). Днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.
ПРЕДГОРНЫЕ И ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ
Переменная облачность, местами снег. В отдельных районах возможен туман. По Ташкентской и Наманганской областям лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.