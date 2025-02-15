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Местами снег и дождь — прогноз погоды на 16 февраля по Узбекистану

CentralAsia (UZ) -  Узгидромет опубликовал прогнозы погоды на период с 20 час. 15 февраля до 20 час. 16 февраля.

ГОРОД ТАШКЕНТ

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с.

Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман.

Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, ночью местами осадки (дождь, снег). Днем без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман.

Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, ночью местами осадки (дождь, снег). Днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.

ПРЕДГОРНЫЕ И ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Переменная облачность, местами снег. В отдельных районах возможен туман. По Ташкентской и Наманганской областям лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.

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