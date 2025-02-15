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ХАМАС в рамках очередного обмена освободил трех заложников
// РИА Новости

CentralAsia (CA) -  ХАМАС 15 февраля отпустил в рамках очередного обмена трех заложников.

В их числе - 29-летний Саша Труфанов, имеющий также российское гражданство, 36-летний Саги Декель-Чен со вторым американским гражданством и 46-летний Яир Хорн, у которого есть также аргентинский паспорт.

Израиль, в свою очередь, выпустит из тюрем 369 палестинских заключенных.

Все трое были захвачены 7 октября 2023 года в кибуце Нир-Оз.

Это шестой обмен между сторонами с момента вступления в силу перемирия 19 января. В ходе этого этапа были уже освобождены в общей сложности 21 заложник и более 730 палестинских заложников.

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