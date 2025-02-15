В зоне паводковых рисков в Казахстане находятся 1 223 населенных пункта. Для их защиты построено более 576 км защитных дамб и валов

CentralAsia (KZ) - В этом году в зоне паводковых рисков находятся 1 223 населенных пункта. Для их защиты возведены более 576 километров защитных дамб и валов. Об этом сообщил министр по ЧС Казахстана Чингис Аринов на республиканском совещании по вопросам противопаводковых мероприятий, которое прошло под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова в Северо-Казахстанской области.

Также произведены работы по ремонту и строительству дренажных систем и водоемов длиной 822 километра. Заменено 960 водопропускных сооружений на автомобильных и железнодорожных коммуникациях, а также укреплены берега и углублены русла рек на опасных участках.

На основе выводов, сделанных после ликвидации паводков в прошлом году, значительно улучшена система предупреждения, сказал он.

При этом он доложил, что не во всех регионах работы завершены в полном объеме, что создает угрозу для некоторых населенных пунктов.

В рамках подготовки к паводковому сезону также прошли республиканские командно-штабные учения «Көктем-2025», во время которых проверены меры по укреплению дамб, подготовке инертных материалов, а также механизмы оповещения и эвакуации населения. Учения охватили западные и южные регионы Казахстана, и аналогичные мероприятия запланированы на март в других областях. Также с госорганами и акиматами был отработан алгоритм действий по ликвидации паводков.

Для оперативного реагирования на возможные паводки создана группировка сил и средств, состоящая из более 37 тыс. человек и 13 тыс. единиц техники. Также подготовлено свыше 3,5 тыс. пунктов для приема пострадавших. В режиме готовности находятся спасательная авиация и оперативные группы, которые будут обеспечивать координацию и передачу информации в реальном времени.

По данным Казгидромета, прогнозируется повышенный риск подтоплений в 9 областях Казахстана. В связи с этим акиматам и госорганам поручено принять меры по своевременному вывозу снега, проведению взрывных работ для предотвращения ледовых заторов и укреплению дамб и водоохранных объектов.

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