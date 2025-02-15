В Казахстане в 2024 году построили и реконструировали 3100 км сетей водоснабжения

CentralAsia (KZ) - В 2024 году построено и реконструировано 3100 км сетей водоснабжения, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.

По итогам прошлого года 98,9% казахстанцев имеют доступ к услугам водоснабжения: 99,4% городских и 97,8% сельских жителей обеспечены качественной питьевой водой.

Доступом к услугам водоснабжения в 2020 году были обеспечены 93,8% казахстанцев, в 2021 году – 95,6%, в 2022 году – 96,5%, в 2023 году – 97,8%.

Также в 2024 году завершены 8 проектов по реконструкции и строительству групповых водопроводов в шести регионах страны: Акмолинской, Алматинской, Кызылординской области, Северо-Казахстанской, Мангистауской областях и области Ұлытау. Это улучшило водоснабжение 49 населенных пунктов, где проживают 208 тыс. человек.

Начата реализация 23 проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов в 9 областях страны: Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях и области Ұлытау.

В результате реализации всех проектов будут построены более 2100 км водопроводов для улучшения водоснабжения 420 населенных пунктов. К централизованному водоснабжению будут подключены 67 населенных пунктов, где проживают 162 тысячи человек.

Кроме того, в 2024 году для обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора за качеством питьевой воды был обследован 241 водопровод. Из них 209 – в сельской местности, 24 – в городах, а 8 – групповые водопроводы. Выданы 44 предписания об устранении выявленных нарушений. В общей сложности было изучено более 66 тысяч проб из водопроводов страны.

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