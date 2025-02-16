Запасы подземных вод в Казахстане составляют 40 млрд кубометров

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CentralAsia (KZ) - По прогнозам, запасы подземных вод в Казахстане составляют около 40 млрд кубометров, из которых 15 млрд кубометров уже готовы к использованию. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.

На питьевые нужды в стране ежегодно расходуется 1,2 млрд кубометров воды.

Для увеличения объема поверхностных вод к 2030 году планируется построить 42 новых водохранилища общим объемом 2,6 млрд кубометров.

С целью бережного использования водных ресурсов ведётся комплексная работа по цифровизации водной отрасли, стимулированию внедрения современных водосберегающих технологий и перехода на более экономичные сельскохозяйственные культуры, а также повторному использованию очищенных сточных вод в крупных населенных пунктах.

В рамках ускорения внедрения передовых водосберегающих технологий разработаны меры по стимулированию промышленных предприятий к переходу на повторное использование воды в промышленности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также отмечал, что в стране не первый год говорят о важности формирования в обществе культуры бережного отношения к ресурсам. «Но помимо призывов к гражданам нужно перейти к внедрению социальных норм потребления. Положительные примеры уже имеются», – говорил он.

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