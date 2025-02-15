На Тайване потерпел крушение военный учебный самолет
- Азия и мир, происшествия
- 15:35, 15 февраля 2025
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CentralAsia (CA) - Один из новых реактивных учебно-тренировочных самолетов ВВС Тайваня местной разработки разбился в субботу после сообщения об отказе двигателя, сообщает Reuters.
Пилот самолета смог катапультироваться, самолет упал в море.
Этот инцидент стал первой крупной неудачей для самолета AT-5 Brave Eagle, созданного тайваньской государственной компанией Aerospace Industrial Development Corp, бюджет которой составляет 68,6 млрд тайваньских долларов ($2,1 млрд).
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