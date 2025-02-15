Шольц заявил о возможности объявления ЧС в Германии для финансирования военной помощи Киеву

Олаф Шольц

CentralAsia (CA) - Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что для ослабления долгового тормоза (Schuldenbremse, правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает) с целью финансирования военной помощи Киеву можно объявить о чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом в Украине.

«Война в центре Европы - это чрезвычайная ситуация, что же еще», - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, конституция ФРГ предусматривает возможность ослабления долгового тормоза в случае возникновения такой ЧС.

«Я уверен, что именно это будет поддерживать большинство в Бундестаге после выборов (23 февраля в Германии пройдут внеочередные парламентские выборы)», - добавил Шольц.

Канцлер отметил, что власти Германии не согласятся с навязанным миром в ситуации вокруг Украины, границы не могут быть изменены силой.

«Мы также не приемлем решение, которое ведет к разграничению европейской и американской безопасности», - сказал он.

Шольц в очередной раз заверил, что Германия продолжит оказывать поддержку Вооруженным силам Украины и после завершения конфликта.

С финансовой, материальной и логистической точек зрения это будет огромным вызовом, отметил он, добавив, что для этого Европе потребуется помощь США.