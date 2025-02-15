Зеленский: Украина нуждается в гарантиях безопасности, прежде чем мирное соглашение станет возможным

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласится на встречу с Владимиром Путиным только после того, как будет достигнут общий план с президентом США Дональдом Трампом, пишет Euronews.

Зеленский заявил во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным может состояться только после того, как с президентом США Дональдом Трампом будет достигнут план по прекращению войны в Украине.

По словам украинского лидера, его страна нуждается в дополнительных гарантиях, прежде чем мирное соглашение станет возможным, в частности, в гарантиях безопасности. Он также подчеркнул необходимость участия Европы в любых потенциальных мирных переговорах.

«Потому что мы говорим о гарантиях безопасности как о главном пункте любого документа о прекращении войны или об окончании войны, о гарантиях безопасности для Украины, для всей Европы, а Украина уже является частью Европы и будет частью равноправного Европейского союза. Нам нужна сильная поддержка сильной страны, Соединенных Штатов, сильного президента (Дональда) Трампа, нам нужна его поддержка и нужно, чтобы он был на нашей стороне», - сказал Зеленский.

Он пояснил, что нет необходимости в каком-либо прямом участии Путина или посредничестве. «Это не две страны воюют друг с другом, это Россия принесла войну на нашу землю, и мы защищаем ее, я думаю, с честью», - сообщил украинский лидер.

Он также отверг предположения о том, что соглашение может быть достигнуто или подписано в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мирный договор не может быть подписан в Мюнхене, потому что это Мюнхен, а президента (Дональда Трампа) здесь нет. И мы помним, что здесь уже было подписано», - отметил Зеленский.

Встречу Зеленского с Джей Ди Вэнсом украинский лидер назвал продуктивной. Политики в составе делегаций встретились, чтобы начать общение и изучить пути прекращения войны.

После встречи, обращаясь к представителям СМИ, Зеленский сказал, что это первая из конструктивных встреч с официальными лицами США, на которые он надеется. Он также выразил желание своей страны заключить мирное соглашение, но подчеркнул, что сначала должны быть предоставлены гарантии безопасности.

Он также рассказал, что разговаривал с президентом Трампом и обсуждал необходимость защиты Украины, ее ресурсов.

«Если говорить прагматично, не только об обороне Европы, хотя я думаю, что оборона Европы - это приоритет, и люди - это приоритет, но мы также можем говорить об этом прагматично с финансовой точки зрения», - сказал украинский президент.

Зеленский считает, что в интересах Вашингтона сохранить свободу Украины, чтобы ее природные ресурсы не попали в руки оккупационной России и ее союзников.

Позже в интервью каналу NBC украинский президент заявил, что Киеву будет очень сложно выжить без военной помощи США, подчеркнув, что не хочет думать о борьбе с Россией без американской поддержки, как и о том, что Украина и США не будут стратегическими партнерами.

Украинский лидер также провел встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой, на которых обсуждалось усиление санкционного давления на Россию и подготовка 16-го пакета санкций ЕС.