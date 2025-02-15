В 3 селах Алтая нарушено водоснабжение после землетрясения

- Азия и мир, происшествия
- 20:52, 15 февраля 2025
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CentralAsia (CA) - В Алтае днем произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Как сообщает глава республики Андрей Турчак, в результате в трёх сёлах Кош-Агачского района из-за нарушения водоснабжения организована доставка.
В республике введен режим повышенной готовности.
Эпицентр землетрясения находился в 1,3 км от села Бельтир. Пострадавших нет.
В Кош-Агачском и Улаганском районах сегодня отменены занятия в школах и массовые мероприятия.
Завершили обследование социальных объектов на территории всей Республики.
В течение дня работали 99 комиссий в Горно-Алтайске и наших районах. Конструктивных повреждений зданий социальной сферы не выявлено.
Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, все дороги и мосты - в проезжем состоянии.
Дополнительные обследования с привлечением Управления капстроя Республики запланированы в начальных школах сёл Улита и Иодро, ФАПе села Купчегень Онгудайского района и в ДК села Удаловка Турочакского района.
Все службы и органы власти республики по-прежнему в режиме повышенной готовности, пишет он.