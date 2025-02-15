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В 3 селах Алтая нарушено водоснабжение после землетрясения

CentralAsia (CA) -  В Алтае днем произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Как сообщает глава республики Андрей Турчак, в результате в трёх сёлах Кош-Агачского района из-за нарушения водоснабжения организована доставка.

В республике введен режим повышенной готовности.

Эпицентр землетрясения находился в 1,3 км от села Бельтир. Пострадавших нет.

В Кош-Агачском и Улаганском районах сегодня отменены занятия в школах и массовые мероприятия.

Завершили обследование социальных объектов на территории всей Республики.

В течение дня работали 99 комиссий в Горно-Алтайске и наших районах. Конструктивных повреждений зданий социальной сферы не выявлено.

Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, все дороги и мосты - в проезжем состоянии.

Дополнительные обследования с привлечением Управления капстроя Республики запланированы в начальных школах сёл Улита и Иодро, ФАПе села Купчегень Онгудайского района и в ДК села Удаловка Турочакского района.

Все службы и органы власти республики по-прежнему в режиме повышенной готовности, пишет он.

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