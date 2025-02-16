Китай и Монголия рассматривают синергию стратегий развития. ФОТО

CentralAsia (MNG) -

Премьер Госсовета КНР Ли Цян встретился в пятницу в Харбине с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраем.

Оюун-Эрдэнэ приехал сюда на церемонию закрытия 9-х зимних Азиатских игр.

Китай и Монголия — дружественные соседи, соединенные горами и реками, сказал Ли, отметив, что тесное сотрудничество и совместное развитие отвечают общим интересам обеих сторон.

Китай готов работать с Монголией для дальнейшей реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, твердого усвоения правильного направления развития двусторонних отношений, укрепления политического взаимного доверия, развития традиционной дружбы, углубления взаимовыгодного сотрудничества и принесения большей пользы народам двух стран, сказал Ли.

Ли добавил, что Китай готов укреплять синергию стратегий развития и координации политики с Монголией, поддерживать позитивную динамику двустороннего сотрудничества и активизировать взаимодействие в традиционных областях, таких как добыча полезных ископаемых, энергетика, связь и инфраструктура, а также расширять сотрудничество в новых областях, таких как искусственный интеллект и зеленое развитие.

Ли призвал обе стороны углублять сотрудничество в таких областях, как культура, образование и туризм, поддерживать молодежные обмены и консолидировать общественную поддержку дружбы между двумя странами.

Китай готов работать с Монголией и другими азиатскими странами, чтобы отстаивать общие ценности мира, единства и сотрудничества, тесно координировать и сотрудничать друг с другом, практиковать подлинную многосторонность, совместно защищать региональный мир, стабильность и развитие и лучше защищать общие интересы, отметил премьер.

Оюун-Эрдэнэ тепло поздравил Китай с успешным проведением 9-х зимних Азиатских игр, подчеркнув, что это мероприятие будет способствовать дальнейшему продвижению азиатских ценностей и усилению азиатских голосов.

Оюун-Эрдэнэ добавил, что проект по соединению сухопутного порта Гашуунсухайт—Ганцмод железной дорогой, один из 14 мегапроектов, реализуемых правительством Монголии, активно продвигается, и на этот раз подписание «Межправительственного соглашения о сотрудничестве в области трансграничной железнодорожной линии порт Гашуунсухайт—Ганцмод, торговли углем и расширения мощностей угольной шахты Таван-Толгой» подчеркнуло важность вывода двустороннего сотрудничества на новый уровень.

Отметив, что Монголия и Китай являются вечными соседями, Ли Цян сказал, что развитие долгосрочных, стабильных и дружественных отношений с Китаем является основным направлением внешней политики Монголии.

Оюун-Эрдэнэ сказал, что Монголия твердо придерживается политики одного Китая и рассчитывает на совместные усилия с Китаем по укреплению обменов на высоком уровне и укреплению связи между стратегией развития Монголии и инициативой «Один пояс, один путь».

Монголия готова углублять практическое сотрудничество с Китаем в таких областях, как экономика и торговля, связь, энергетика, ресурсы и инфраструктура, и выводить всеобъемлющее стратегическое партнерство на более высокий уровень, добавил Оюун-Эрдэнэ.

источник: MiddleAsianNews

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