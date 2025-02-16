экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Министр иностранных дел Бахрейна встретился со своим монгольским коллегой в Мюнхене

CentralAsia (MNG) -  

Министр иностранных дел д-р Абдуллатиф бин Рашид Аль Заяни встретился с г-жой Батцэцэг Батмөнх, министром иностранных дел Монголии, на полях Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года.

На встрече были рассмотрены отношения между Бахрейном и Монголией и обсуждены пути укрепления сотрудничества и координации в различных секторах для служения общим интересам обеих стран и их народов

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com