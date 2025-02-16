Министр иностранных дел Бахрейна встретился со своим монгольским коллегой в Мюнхене
CentralAsia (MNG) -
Министр иностранных дел д-р Абдуллатиф бин Рашид Аль Заяни встретился с г-жой Батцэцэг Батмөнх, министром иностранных дел Монголии, на полях Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года.
На встрече были рассмотрены отношения между Бахрейном и Монголией и обсуждены пути укрепления сотрудничества и координации в различных секторах для служения общим интересам обеих стран и их народов
источник: MiddleAsianNews
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