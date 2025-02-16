На президентских выборах в Абхазии будет второй тур

CentralAsia (CA) - На президентских выборах в Абхазии будет второй тур, пишет Би-би-си.

Ни один кандидат не смог получить большинство голосов (50% плюс один голос) на выборах президента непризнанной республики Абхазия, сообщил глава республиканского ЦИК Дмитрий Маршан.

Победитель определится во втором туре голосования, в котором примут участие два претендента, получившие больше всего голосов: Адгур Ардзинба (набрал 37% голосов) и Бадра Гунба (46%).

Три других кандидата получили от 1 до 7% голосов избирателей. Явка на выборы составила 69%.

Второй тур пройдет 1 марта.

Внеочередные выборы были назначены после того, как в декабре 2024 года ушел в отставку президент Аслан Бжания. Его вынудили к этому многодневные протесты в Сухуми, спровоцированные внесением в парламент непопулярного в Абхазии договора с Россией об инвестициях.