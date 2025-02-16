Минимум 48 человек погибли при обрушении шахты на золотом руднике в Мали

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 48 человек погибли при обрушении золотого рудника близ городка Кеньеба на западе Мали, сообщает DW со ссылкой на AFP.

По его данным, обрушился заброшенный участок шахты, где велась незаконная добыча. Ранее его эксплуатировала компания из Китая.

Среди погибших - женщина с ребенком. На месте ЧП продолжается поисковая операция, число жертв может возрасти.