Чехия передала Украине 1,6 млн снарядов и гарантирует поставки до апреля

CentralAsia (CA) - В рамках возглавляемой Чехией инициативы по поставке Украине крупнокалиберных боеприпасов было поставлено 1,6 миллиона снарядов и она будет продолжаться, заявил президент Чехии Петр Павел, пишет Reuters.

Павел сказал в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, что финансирование поставок было обеспечено до апреля, и инициатива будет продолжаться и после этого срока.

«Мы получили от наших союзников достаточные ресурсы, чтобы покрыть потребности Украины до апреля этого года, а также здесь, на конференции, я провел переговоры с союзниками о предоставлении дополнительных ресурсов», - сказал Павел на пресс-конференции, показанной в прямом эфире чешского телевидения.

«Сейчас мы не можем позволить себе, так сказать, снять ногу с педали газа, когда финиш может быть где-то в тумане впереди, в пределах видимости, но мы должны будем поддерживать Украину, по крайней мере, до тех пор, пока не будет реализовано какое-либо мирное соглашение и пока мы не будем уверены, что Украина сможет встать на ноги самостоятельно», - сказал он.