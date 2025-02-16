В Германии организованные банды грабят люксовые автомобили — ради запчастей, большинство из которых отправляется в Россию, - Bild

CentralAsia (CA) - Автомобильная мафия в Германии всё чаще разбирает на запчасти дорогие машины: только в 2023 году полиция зафиксировала 63 000 подобных случаев, пишет издание Bild.

По данным правоохранителей, большая часть деталей отправляется в Россию.

Злоумышленники действуют по одной и той же схеме: сначала они уничтожают датчики движения в гараже, затем взламывают ворота.

По данным полиции, автомобильная мафия действует ночью, с 1 до 4 часов. Организованные банды работают быстро, точно и профессионально. Используя специальный инструмент, они разбирают детали, загружают их в фургоны и увозят.

В укрытиях автозапчасти упаковывают и отправляют в контейнерах в Россию, где затруднён доступ к запчастям машин иностранных производителей из-за санкций ЕС, введённых после нападения России на Украину. Автомобильная мафия взяла этот бизнес под контроль.

В одном из недавних случаев по типичному для этих ограблений сценарию в Гамбурге преступниками был разобран Mercedes GLC 300. Когда владелец обнаружил ущерб, он вызвал полицию, но преступники к этому моменту уже скрылись с добычей.

Только в Гамбурге в 2023 году было взломано, разграблено и разобрано 2873 автомобиля — на 13% больше, чем годом ранее. По всей Германии ущерб от деятельности автомобильной мафии в 2023 году составил около 124 млн евро (+9%).