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Трамп разрешил поставку Израилю тяжёлых авиабомб

CentralAsia (CA) -  Дональд Трамп решил передать Израилю бомбы, поставки которых приостановили при Байдене, сообщил американский портал Axios.

Белый дом распорядился о снятии запрета на поставки Израилю бомб массой 2 000 фунтов, сообщил источник портала.

В Минобороны Израиля сообщили, что партия тяжелых авиабомб MK-84 доставлена в Израиль морем и выгружена в порту Ашдода.

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