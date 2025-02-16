Трамп разрешил поставку Израилю тяжёлых авиабомб
- Азия и мир, политика
- 14:20, 16 февраля 2025
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- Обновлено: 14:24, 16 февраля 2025
CentralAsia (CA) - Дональд Трамп решил передать Израилю бомбы, поставки которых приостановили при Байдене, сообщил американский портал Axios.
Белый дом распорядился о снятии запрета на поставки Израилю бомб массой 2 000 фунтов, сообщил источник портала.
В Минобороны Израиля сообщили, что партия тяжелых авиабомб MK-84 доставлена в Израиль морем и выгружена в порту Ашдода.
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