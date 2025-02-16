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Россия атаковала Украину 143 дронами и двумя баллистическими ракетами
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Россия ночью атаковала Украину 143 дронами и двумя баллистическими ракетами, пишет DW.

Ударные дроны Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов запускались из Орла, Брянска и Шаталово Смоленской области. Ракеты были выпущены по Одесской области с территории аннексированного Крыма, сообщили Воздушные силы ВСУ. 95 беспилотников были сбиты силами украинских ПВО, еще 46 были локально потеряны без негативных последствий.

Ранее в Николаевской и Киевской областях вспыхнули пожары, один человек ранен. О последствиях ракетной атаки по Одессе и области местные власти пока не сообщали. Воздушная тревога звучала также в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

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