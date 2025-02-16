Лидеры европейских стран 17 февраля проведут экстренный саммит по Украине в Париже

CentralAsia (CA) - Франция обсуждает возможность проведения неформального экстренного саммита по Украине в Париже с участием европейских стран в понедельник, пишет Euronews.

Европейские лидеры соберутся в Париже на экстренный саммит по войне в Украине на фоне того, что США продвигают мирные переговоры с Россией без участия Европы.

Хотя саммит не был подтвержден президентом Франции Эммануэлем Макроном или его администрацией, европейские чиновники намекнули, что встреча уже запланирована.

Министры иностранных дел стран Европейского союза проведут в воскресенье экстренное совещание в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы обсудить последние комментарии американских официальных лиц, свидетельствующих о желании Вашингтона исключить континент из любого мирного процесса.

Накануне специальный посланник США по Украине Кит Келлог отметил, что Европа не будет участвовать в предстоящих мирных переговорах между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

Келлог, который должен посетить Брюссель в понедельник, заявил, однако, что интересы Европы будут учитываться при обсуждении всех мирных вопросов.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию европейской армии - «Вооруженных сил Европы» - на фоне растущего недоверия между Вашингтоном и Брюсселем.

Украинский лидер добавил, что Трамп в разговоре с ним ни разу не высказал своего желания включить Европу в возможные переговоры, заявив, что политические тенденции могут измениться.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, вероятно, также примет участие в саммите в Париже. Стармер также собирается посетить президента США Дональда Трампа в Вашингтоне в конце февраля. В пятницу Трамп сообщил, что британский премьер попросил о визите в ходе их телефонного разговора, но не рассказал о том, что будут обсуждать лидеры двух стран.