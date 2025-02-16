Днем до 12° тепла — прогноз погоды на 17 февраля по Узбекистану

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на период с 20 час. 16 февраля до 20 час. 17 февраля.

ГОРОД ТАШКЕНТ

Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 10-12° тепла.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 6-11° тепла.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.

ПРЕДГОРНЫЕ И ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. По Ташкентской и Наманганской областям лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.