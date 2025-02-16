Днем до 12° тепла — прогноз погоды на 17 февраля по Узбекистану

- Узбекистан, погода
- 18:44, 16 февраля 2025
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CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на период с 20 час. 16 февраля до 20 час. 17 февраля.
ГОРОД ТАШКЕНТ
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 10-12° тепла.
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 6-11° тепла.
БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла.
ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.
ПРЕДГОРНЫЕ И ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ
Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. По Ташкентской и Наманганской областям лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.