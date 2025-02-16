экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Маск анонсировал новую версию модели Grok, которая станет «самым умным ИИ на Земле»
Илон Маск
Илон Маск

CentralAsia (CA) -  Илон Маск анонсировал новую версию модели Grok, которая станет «самым умным ИИ», пишет Bloomberg.

Сообщается, что модель Grok 3 запустят вечером 17 февраля.

Илон Маск назвал Grok 3 «самым умным ИИ на Земле».

Ожидается, что новый Grok 3 превзойдет все решения от конкурентов.

Модель была обучена на наборе синтетических данных. Grok 3 может анализировать собственные ошибки и др.

ИИ способен вернуться к данным в обратном порядке, что помогает достичь логическую последовательность.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com