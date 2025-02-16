Маск анонсировал новую версию модели Grok, которая станет «самым умным ИИ на Земле»

Илон Маск

CentralAsia (CA) - Илон Маск анонсировал новую версию модели Grok, которая станет «самым умным ИИ», пишет Bloomberg.

Сообщается, что модель Grok 3 запустят вечером 17 февраля.

Илон Маск назвал Grok 3 «самым умным ИИ на Земле».

Ожидается, что новый Grok 3 превзойдет все решения от конкурентов.

Модель была обучена на наборе синтетических данных. Grok 3 может анализировать собственные ошибки и др.

ИИ способен вернуться к данным в обратном порядке, что помогает достичь логическую последовательность.