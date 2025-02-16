Маск анонсировал новую версию модели Grok, которая станет «самым умным ИИ на Земле»
- Азия и мир, экономика
- 18:48, 16 февраля 2025
- Просмотров: 107
- Обновлено: 18:59, 16 февраля 2025
Илон Маск
CentralAsia (CA) - Илон Маск анонсировал новую версию модели Grok, которая станет «самым умным ИИ», пишет Bloomberg.
Сообщается, что модель Grok 3 запустят вечером 17 февраля.
Илон Маск назвал Grok 3 «самым умным ИИ на Земле».
Ожидается, что новый Grok 3 превзойдет все решения от конкурентов.
Модель была обучена на наборе синтетических данных. Grok 3 может анализировать собственные ошибки и др.
ИИ способен вернуться к данным в обратном порядке, что помогает достичь логическую последовательность.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.