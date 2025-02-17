Цэндбаатар одержал победу в родном Улан-Баторе на профессиональном боксе по версии WBA. ФОТО

CentralAsia (MNG) - 15 февраля 2025 года на арене ASA в Улан-Баторе состоялся бой «Night of Champions, Ulaanbaatar-2025» за звание чемпиона Центральной Азии по версии WBA в легком весе.

«Монгольская кровь оказалась слишком сильной! WBA ASIA создала еще одну историю в прекрасном городе Улан-Батор» — написала WBA ASIA BOXING ASSOCIATION.

Это историческое событие в Улан-Баторе, монгол показал великолепный бой всем поклонникам бокса в Азии. Цэндбаатар Эрдэнэбат завоевал титул чемпиона WBA ASIA CENTRAL в легком весе, победив перспективного мексиканца Педро Берналя Родригеса техническим нокаутом 6R. Бой остановили в шестом раунде, когда представитель Педро бросил белое полотенце.

Жена Цэндбаатара и две дочери поддерживали его во время боя на ринге.

«Бой был очень квалифицированным и ценным!!! Благодаря этому бою, легкий дивизион WBA ASIA становится занятым дивизионом. Мы, WBA, всего наилучшего!! Очень хорошо! Большое спасибо, Монголия!» — отметили в ассоциации.

источник: MiddleAsianNews

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