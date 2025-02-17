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Только в январе 2025 года Монголия импортировала 714 367 живых цветов

CentralAsia (MNG) -  

По состоянию на январь 2025 года Монголия импортировала 714 367 штук живых цветов на сумму 339,2 тыс. долларов США. Из них 310 145 были розами.

Рассматривая происхождение импортных роз:

  • Из Китая за 150 400 долларов США - 307 770 шт;

  • Из Эквадора за 2100 долларов США - 1000 шт;

  • Из Нидерландов на 1000 долларов США - 375 шт.

Китай за последние годы нарастил экспорт цветов.

По данным Главного таможенного управления, за аналогичный период 2024 года в нашу страну было импортировано 317 270 живых цветов на общую сумму 175 000 долларов США, в том числе 127 205 роз на сумму 69 900 долларов США.

Количество импортируемых живых цветов удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло около 400 000, поскольку монголы все чаще стремятся создавать живые цветочные букеты для своих близких и получать красочную и теплую энергию от живых цветов.

источник: MiddleAsianNews

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