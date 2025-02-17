В воскресенье стартовал зимний фестиваль кочевников «Монгол»

CentralAsia (MNG) -

Первый «Монгол» зимний кочевой фестиваль пройдет с 16 по 22 февраля 2025 года в Национальном парке в целях празднования традиционного монгольского Цагаан Сара или Лунного Нового года и популяризации нематериального культурного наследия страны. Фестиваль также направлен на повышение осведомленности о необходимости защиты исчезающего вида Гобийского медведя Мазаалай, символа Монголии.

На мероприятии будут представлены обычаи Цагаан Сара, традиционная одежда, еда, ритуалы и кочевой образ жизни, а также соревнования по зимним видам спорта и культурные представления.

Зимний фестиваль кочевников «Монгол» будет включать в себя множество мероприятий, включая посещение следующих 10 юрт и стоянок, чтобы познакомиться с традиционным наследием кочевников.

Юрта «Традиция обновления»

Гости могут узнать о традициях Лунного Нового года, обычаях гостеприимства и праздничных блюдах.

Юрта «Цагаан Сар»

Гости могут узнать о Монгольском Лунном Новом годе и его основных ритуалах. Они также могут увидеть интересную выставку о том, как семьи, родственники и друзья встречаются и приветствуют друг друга во время Цагаан Сара.

«Ритуальный и почетный пир» — традиционная юрта трапезы

Гости могут узнать о традиционных блюдах и напитках, которые готовятся на монгольский Цагаан Сар, и о том, как их готовят.

Будут праздничные блюда монгольской кухни, такие как боорцог, молочный чай, пельмени, баранина и молочные продукты, и вы узнаете, какие продукты следует использовать для банкета. Вы также узнаете о традиционных монгольских обычаях и традициях, таких как приветствие гостей, их рассаживание и подача еды во время фестивалей.

Юрта «Язгуур Арт»

Здесь гости увидят традиционные монгольские формы искусства и познакомятся с произведениями национальных танцев, гимнов, игр, музыкальных инструментов, певцов и писателей.

У вас также будет возможность посмотреть выступления национальных музыкантов и певцов, которые являются важной частью монгольского традиционного искусства, а также увидеть сольные выступления представителей традиционного искусства.

Юрта «Одежда и аксессуары»

Здесь можно заглянуть в дизайн и культурное значение традиционной монгольской одежды.

Этническая станция «Халх», «Бурят» и «Казах»

Гости могут познакомиться с культурой и традициями многих этнических групп Монголии. Вы можете увидеть их образ жизни, традиционную одежду, еду, праздники, обычаи и особенности повседневной жизни, а также узнать об их национальных костюмах, музыкальных инструментах, традиционной еде, домах, скотоводческом инвентаре и церемониальных ритуалах.

Станция «Тэмээн Жин» (Караван)

Гости познакомятся с традиционной кочевой жизнью Монголии, как использовать верблюда, как кормить, перевозить и выращивать верблюдов, а также узнают об их особенностях.

Станция «Цаатан»

Гости смогут увидеть традиционную жизнь народа цаатан, живущего в западной части Монголии, их уникальный образ жизни, народную одежду цаатан, предметы, ремесла, особенности домашнего скота и продукты питания.

Станция «Эрдэнэт сурэг»

Гости познакомятся с традиционной монгольской культурой и обычаями животноводства, важностью скота и способами использования продуктов животноводства, таких как молоко, мясо и шерсть.

Станция «Монгольский банхар, монгольская борзая или тайга, охотничьи собаки, охота на птиц»

Гости могут узнать о традиционной монгольской культуре охоты, о том, как используются животные, их роли и значении. Они также узнают о монгольских охотничьих собаках, банхаре, тайге и навыках охоты на птиц, о том, как дрессируют и используют животных для охоты.

источник: MiddleAsianNews

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