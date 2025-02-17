Спортсмены из Тувы, Бурятии и Внутренней Монголии приняли участие в зимнем фестивале «Улан-Батор». ФОТО

CentralAsia (MNG) -

В зимнем фестивале «Улан-Батор» приняли участие более 1500 спортсменов из столицы и 21 аймака, а также более 60 спортсменов из соседних монголоязычных регионов, таких как Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Республика Тыва и Республика Бурятия, которые проверят свою скорость, силу и ловкость.

В фестивале приняли участие около 30 представителей из Монголии, Японии, Кореи, Чехии, Китая и автономного района Внутренняя Монголия Китая, а также более 300 любителей пешего туризма из 10 аймаков.

Спортсмены из Монголии и других стран соревновались в следующих видах спорта:

Национальный чемпионат по стрельбе из лука на льду, любительские соревнования;

Национальный чемпионат по лодыжку на льду, любительские соревнования;

Соревнования по сноуборду;

Городской чемпионат по парапланеризму;

Городской чемпионат по регби на снегу;

Любительские соревнования по горнолыжному спорту;

Соревнования по любительскому ледолазанию;

Городской чемпионат по керлингу;

Семейные эстафеты и соревнования по перетягиванию каната.

источник: MiddleAsianNews

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