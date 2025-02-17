экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Спортсмены из Тувы, Бурятии и Внутренней Монголии приняли участие в зимнем фестивале «Улан-Батор». ФОТО

CentralAsia (MNG) -  

В зимнем фестивале «Улан-Батор» приняли участие более 1500 спортсменов из столицы и 21 аймака, а также более 60 спортсменов из соседних монголоязычных регионов, таких как Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Республика Тыва и Республика Бурятия, которые проверят свою скорость, силу и ловкость.

В фестивале приняли участие около 30 представителей из Монголии, Японии, Кореи, Чехии, Китая и автономного района Внутренняя Монголия Китая, а также более 300 любителей пешего туризма из 10 аймаков.

Спортсмены из Монголии и других стран соревновались в следующих видах спорта:

  • Национальный чемпионат по стрельбе из лука на льду, любительские соревнования;

  • Национальный чемпионат по лодыжку на льду, любительские соревнования;

  • Соревнования по сноуборду;

  • Городской чемпионат по парапланеризму;

  • Городской чемпионат по регби на снегу;

  • Любительские соревнования по горнолыжному спорту;

  • Соревнования по любительскому ледолазанию;

  • Городской чемпионат по керлингу;

  • Семейные эстафеты и соревнования по перетягиванию каната.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com