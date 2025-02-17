Спортсмены из Тувы, Бурятии и Внутренней Монголии приняли участие в зимнем фестивале «Улан-Батор». ФОТО

CentralAsia (MNG) -
В зимнем фестивале «Улан-Батор» приняли участие более 1500 спортсменов из столицы и 21 аймака, а также более 60 спортсменов из соседних монголоязычных регионов, таких как Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Республика Тыва и Республика Бурятия, которые проверят свою скорость, силу и ловкость.
В фестивале приняли участие около 30 представителей из Монголии, Японии, Кореи, Чехии, Китая и автономного района Внутренняя Монголия Китая, а также более 300 любителей пешего туризма из 10 аймаков.
Спортсмены из Монголии и других стран соревновались в следующих видах спорта:
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Национальный чемпионат по стрельбе из лука на льду, любительские соревнования;
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Национальный чемпионат по лодыжку на льду, любительские соревнования;
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Соревнования по сноуборду;
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Городской чемпионат по парапланеризму;
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Городской чемпионат по регби на снегу;
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Любительские соревнования по горнолыжному спорту;
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Соревнования по любительскому ледолазанию;
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Городской чемпионат по керлингу;
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Семейные эстафеты и соревнования по перетягиванию каната.
источник: MiddleAsianNews