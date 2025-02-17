Монгольский футболист подписал контракт с клубом чешской Премьер-лиги

CentralAsia (MNG) -

13 февраля 20-летний ТӨГӨЛДӨР Гантогтох, ранее выступавший за чешский футбольный клуб «Dynamo České Budějovice», подписал с клубом профессиональный контракт до 2028 года.

Свою карьеру он начал в монгольском клубе «Арвис» и принял участие в нескольких молодежных турнирах, прежде чем в 2020 году отправился с семьей в Чехию. Затем он присоединился к местному клубу «Tábor», а в 2022 году «Dynamo České Budějovice» подписало с ним контракт и принял его в свою академию.

Во время учебы Төгөлдөр играл за молодежную сборную до 19 лет и дебютировал в чешской Премьер-лиге в ноябре 2023 года. Весной 2024 года он впервые был вызван в сборную Монголии, где сыграл против Танзании и Азербайджана.

«В четверг «Dynamo České Budějovice» приобрело талантливого молодого человека. Монгольский нападающий ТӨГӨЛДӨР Гантогтох, подписавший свой первый профессиональный контракт, свяжет свою дальнейшую футбольную карьеру с южночешской командой», — написал официальный сайт футбольного клуба SK Dynamo České Budějovice.

«Я очень рад, что подписал свой первый профессиональный контракт. Для меня это большая мотивация. К сожалению, сейчас я травмирован, но верю, что постепенно вернусь. Начинаю потихоньку тренироваться, надеюсь все будет хорошо. «Я вернусь еще сильнее», — сказал Төгөлдөр Гантогтох после подписания контракта.

«Төөги провел два сезона в академии, к сожалению, он получил длительную травму, но постепенно начинает возвращаться к тренировочному процессу». «Мы видим в нем потенциал на будущее, поэтому мы рады, что согласились подписать профессиональный контракт», — сказал Михал Ракован о подписании.

источник: MiddleAsianNews

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