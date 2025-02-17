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Монгольская дорога кратчайшим путем соединит Алтай и Туву

CentralAsia (MNG) -  

Монголия построит дорогу между городом Улаангом и сухим портом Цагаан-Нуур, сообщили власти страны. Это путь соединит российские республики Алтай и Туву.

«В ближайшие годы будет введена в эксплуатацию дорога протяженностью 201 километров от Улаангома до порта Цагаан-Нуур. Проектирование дороги уже началось», — говорится в сообщении на сайте Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии.

Автодорога соединит не только два монгольских региона, но и граничащие с ними российские республики Алтай и Туву.

Сейчас добраться из Кызыла в алтайский Кош-Агач можно по российским федеральным автодорогам, расстояние составляет 2,5 тысячи километров. Монгольская трасса сократит путь до 700 километров.

источник: MiddleAsianNews

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