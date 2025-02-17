Сотрудники посольства Монголии возлагают цветы президенту Ким Ир Сену и председателю Ким Чен Иру

CentralAsia (MNG) - 13 февраля по случаю 83-й годовщины со дня рождения Ким Чен Ира посол Эрдэнэдаваа Лувсанцэрэн и сотрудники посольства Монголии в Пхеньяне возложили корзину цветов кимджонирхва к статуям президента Ким Ир Сена и председателя Ким Чен Ира на холме Мансу и отдали дань уважения. Об этом сообщает Pyongyang Times.

Цветок кимченирхва

Прошло 36 лет, как появился на свет этот цветок, носящий дорогое имя Председателя ГКО КНДР Ким Чен Ира.

Кимченирхва – новый цветок, выведенный путем межпородного скрещивания разных цветочных растений южноамериканского происхождения. В мире бегониевые растут в широких зонах тропиков и субтропиков. Их видов – более 2300. Но такая редкая и ценная порода бегонии, как кимченирхва, появилась, говорят, впервые.

Этот цветок вывел японский ботаник-цветовод Мотодэру Камо. Давно он, слышавший от матери о Президенте КНДР Ким Ир Сене, как о легенде, с необычайным интересом и неугасимой страстью увлекался чтением многих книг о Корее. В дни пребывания в КНДР он сам стал непосредственным очевидцем кипучей жизни страны, с каждым днем меняющей свой облик к лучшему. В те дни японец всеми фибрами души чувствовал на себе мудрое руководство, горячую любовь к народу, высочайшую нравственность Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые с теплотой отеческой заботы делают все для создания всем людям счастья.

Особо глубокое впечатление произвел на него цветок кимирсенхва, рожденный на свете в 1965 г. чувством безмерного уважения индонезийцев к Ким Ир Сену. Японским ботаником овладела пламенная решимость – во что бы то ни стало вывести новый сорт цветка, носящего дорогое имя еще одного несравненно выдающегося великого человека Ким Чен Ира, который ведет Корею, страну чучхе, к процветанию.

И японский цветовод стал непрерывно углублять исследование над луковичными сортами бегониевых, давно культивируемыми им с большим интересом. И, наконец, ему удалось вывести новый сорт бегониевых, который сохраняет красно-алые, такие, как солнечные лучи, цветы, более четырех месяцев.

В феврале 1988 г. Мотодэру Камо в своем поздравительном письме Ким Чен Иру, посвященном 46-й годовщине его рождения, с волнением вылил свою душу: «С чувством поздравления Вас с 46-й годовщиной со дня Вашего рождения, желая дружбы между Японией и Кореей, позвольте мне преподнести Вам луковичную бегонию, выведенную мной с искренней душой… С чувством желания Вам доброго здоровья и долгих лет жизни, желания развития и процветания светлого будущего я решил дать выведенному новому цветку наименование «кимченирхва». Если Вы разрешите мне преподнести Вам это растение, то буду считать это наивысшей честью для меня…».

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