Участники из пяти стран присоединятся к «Ёрдынским играм» в Ольхонском районе

CentralAsia (MNG) - В местности Хоторук Ольхонского района с 3 по 6 июля пройдет международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры – игры народов Евразии». На мероприятие приедут представители кочевых народов России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Монголии, сообщает пресс-службы центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Запланированы культурная, спортивная программы и международный форум. В списке культурных событий – фестиваль кругового танца, конкурсы этнического костюма и сказителей народного эпоса, конкурс «Красавица Ёрдынских игр».

В спортивной программе — турниры по бурятской национальной борьбе, разбиванию хребтовой кости, борьбе хапсагай, стрельбе из лука, мас-рестлингу и переноске камня. Также состоятся соревнования по стрижке овец и забег вокруг горы Ёрд.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения