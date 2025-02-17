Великобритания сообщила о готовности направить войска в Украину

- Азия и мир, политика
- 8:57, 17 февраля 2025
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CentralAsia (CA) - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье для газеты Telegraph сообщил, что страна в случае необходимости готова направить свои войска в Украину для обеспечения гарантий безопасности.
Он отметил, что понимает ответственность, связанную с безопасностью британских военных, но помощь Украине, считает он, обеспечит безопасность Европе и самой Британии.
«Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. <...> Это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших войск на территорию страны при необходимости»,— написал он.
Стармер добавил, что у него в ближайшие дни запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом. На этой встрече он планирует обсудить гарантии безопасности США для Украины.
В статье он отмечает, что Трамп прав, когда говорит, что Европа должна увеличить расходы на безопасность и взять на себя большую роль в НАТО. «Мы должны показать, что действительно серьезно относимся к собственной обороне»,— добавил Кир Стармер.
Ранее AP сообщало, что Великобритания, Франция и еще несколько европейских стран тайно работают над планом отправки войск в Украину для обеспечения выполнения возможного мирного соглашения с Россией. Глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил, что ЕС «рано или поздно» придется направить войска в Украину.