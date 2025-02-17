В Индии около 20 человек погибли в давке на железнодорожном вокзале

CentralAsia (CA) - На железнодорожном вокзале Дели случилась давка, в результате которой погибли около 20 человек, сообщает The Guardian.

Инцидент произошел, когда большое количество паломников спешило занять места в поезде, направлявшемся в город Праяградж — место проведения крупнейшего индуистского праздника Кумбха-мела.

По данным властей, среди погибших 10 женщин и трое детей. Многие пострадавшие получили травмы, некоторые скончались от удушья. В результате паники люди начали падать на эскалаторе и лестницах, что привело к увеличению числа жертв.

«Есть еще 11 пострадавших. Большинство из них находятся в стабильном состоянии и имеют ортопедические травмы», — сообщили в местном управлении здравоохранения.

Фестиваль Кумбха-мела, который проводится раз в 12 лет, считается одним из крупнейших религиозных собраний в мире. С момента его начала в прошлом месяце мероприятие посетили около 500 млн паломников.

Власти Индии выражают соболезнования семьям погибших и рассматривают возможность усиления мер безопасности на транспортных узлах, ведущих к местам проведения фестиваля.