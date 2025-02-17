В Администрации президента Казахстана произошли кадровые изменения
Акорда
CentralAsia (KZ) - В Администрации президента Казахстана произошли кадровые изменения, сообщает пресс-служба Акорды.
На посту заведующего общим отделом АП Нурдаулета Толеева сменил Ербол Адаев. До этого он работал заведующим отделом организационно-контрольной и кадровой работы в управлении делами президента.
Алексей Калайчиди освобождён от должности заведующего отделом правоохранительной системы АП. Этот пост занял Даурен Ергарин. Ранее он был заместителем заведующего отделом правоохранительной системы АП.
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