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В Администрации президента Казахстана произошли кадровые изменения
Акорда
Акорда

CentralAsia (KZ) -  В Администрации президента Казахстана произошли кадровые изменения, сообщает пресс-служба Акорды.

На посту заведующего общим отделом АП Нурдаулета Толеева сменил Ербол Адаев. До этого он работал заведующим отделом организационно-контрольной и кадровой работы в управлении делами президента.

Алексей Калайчиди освобождён от должности заведующего отделом правоохранительной системы АП. Этот пост занял Даурен Ергарин. Ранее он был заместителем заведующего отделом правоохранительной системы АП.

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