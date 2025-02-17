В Индии произошло землетрясение магнитудой 4
- Азия и мир, общество
- 10:33, 17 февраля 2025
- Просмотров: 297
Иллюстрациялык сүрөт
CentralAsia (CA) - В центре Нью-Дели произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом свидетельствуют данные Национального сейсмологического центра Индии.
По данным центра, толчки были зафиксированы в 5:36 по местному времени. По предварительной информации, эпицентр залегал на глубине пяти километров.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.