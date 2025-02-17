В Индии произошло землетрясение магнитудой 4

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CentralAsia (CA) - В центре Нью-Дели произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом свидетельствуют данные Национального сейсмологического центра Индии.

По данным центра, толчки были зафиксированы в 5:36 по местному времени. По предварительной информации, эпицентр залегал на глубине пяти километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.