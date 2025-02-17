В России за ночь ️сбили 90 украинских дронов, - Минобороны РФ

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CentralAsia (CA) - В ночь на 17 февраля дежурные средства ПВО перехватили 90 украинских беспилотников над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

Из них 38 дронов сбили над Азовским морем, 24 — над Краснодарским краем, 15 — над Крымом, семь — над Черным морем, еще по два — над Курской и Ростовской областями, по одному — над Брянской и Белгородской.

Помимо этого над Азовским морем российские военные уничтожили управляемую ракету «Нептун-МД», добавили в ведомстве.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате массированной атаки беспилотников на регион пострадала женщина. Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что в регионе пострадавших и разрушений нет. Власти других регионов пока не комментировали информацию.

Предыдущая крупная атака дронов на территорию России была осуществлена 11 января — тогда средства ПВО уничтожили 85 БПЛА над шестью регионами, а также над акваторией Азовского и Черного морей.