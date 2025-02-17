В Иране произошли два землетрясения магнитудой 4,7 и 5,3

CentralAsia (CA) - На западе иранской провинции Хузестан произошли два землетрясения магнитудой 4,7 и 5,3. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Уточняется, что первое землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано в 18:48 по UTC. Оно произошло на расстоянии 73 км от города Хоррембад, население которого составляет 329 тыс. человек. Его очаг находился на глубине 10 км.

Позднее в сейсмологическом центре сообщили о втором зафиксированном подземном толчке магнитудой 5,3, который произошел практически в том же месте.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.